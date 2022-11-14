Wink
Сериалы
Найди меня, счастье
1-й сезон

Найди меня, счастье (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.22022, Найди меня, счастье. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мелодраматический мини-сериал о том, может ли фиктивный брак быть взаимовыгодным. Молодая женщина по имени Женя столкнулась с серьезными проблемами. Ее маму втянули в мошенническую схему, и теперь пенсионерке грозит потеря имущества. Женя пытается спасти мать, но ей не хватает денег, чтобы откупиться от риелторов. Как вдруг случай сводит ее с владельцем солидного холдинга Иваном, и он обещает помочь героине. Но взамен бизнесмен, которому бывшая жена угрожает отобрать дочь и бизнес, просит Женю выйти за него замуж, тем самым обезопасив его от посягательств экс-супруги. К чему приведет эта сделка, вы можете смотреть онлайн на Wink в сериале «Найди меня, счастье» (2022).

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Найди меня, счастье»