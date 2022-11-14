WinkСериалыНайди меня, счастье1-й сезон
Найди меня, счастье (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
9.22022, Найди меня, счастье. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Мелодраматический мини-сериал о том, может ли фиктивный брак быть взаимовыгодным. Молодая женщина по имени Женя столкнулась с серьезными проблемами. Ее маму втянули в мошенническую схему, и теперь пенсионерке грозит потеря имущества. Женя пытается спасти мать, но ей не хватает денег, чтобы откупиться от риелторов. Как вдруг случай сводит ее с владельцем солидного холдинга Иваном, и он обещает помочь героине. Но взамен бизнесмен, которому бывшая жена угрожает отобрать дочь и бизнес, просит Женю выйти за него замуж, тем самым обезопасив его от посягательств экс-супруги. К чему приведет эта сделка, вы можете смотреть онлайн на Wink в сериале «Найди меня, счастье» (2022).
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ЕТРежиссёр
Евгений
Татаров
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- ВКАктёр
Владимир
Курцеба
- ИТАктёр
Игорь
Теплов
- МКАктёр
Максим
Керин
- ВТАктриса
Вера
Тарасова
- АНАктёр
Александр
Новик
- ВААктёр
Виталий
Ангелов
- Актёр
Тарас
Кузьмин
- ЗААктриса
Зинфира
Арсланова
- АФАктриса
Алена
Фалалеева
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- ЛМХудожница
Людмила
Макеева
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АГОператор
Александр
Губарев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков