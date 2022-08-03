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Нарко: Мексика
2-й сезон

Нарко: Мексика (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

2020, Narcos: Mexico 10 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мексика, 1980-е. Драгдилер Феликс Галлардо решает объединить независимых наркоторговцев в могущественный синдикат. Тем временем из Калифорнии в Гвадалахару переезжает агент УБН Кики Камарена. Пути наркобарона и законника пересекутся, а их противостояние затянется на долгие годы.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко: Мексика»