Нарко: Мексика
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Нарко: Мексика

Нарко: Мексика (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Narcos: Mexico 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мексика, 1980-е. Драгдилер Феликс Галлардо решает объединить независимых наркоторговцев в могущественный синдикат. Тем временем из Калифорнии в Гвадалахару переезжает агент УБН Кики Камарена. Пути наркобарона и законника пересекутся, а их противостояние затянется на долгие годы.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко: Мексика»

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