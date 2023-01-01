Wink
Сериалы
Москвички
1-й сезон

Москвички (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.12017, Москвички. Сезон 1 20 серий
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальный цикл расскажет, как складывались судьбы Ляйсан Утяшевой, Эвелины Бледанс, Светланы Пермяковой, Алены Водонаевой, Светланы Хоркиной, Татьяны Тотьмяниной, Екатерины Волковой и Нонны Гришаевой. Абсолютно откровенно и без приукрашивания «Москвички» поделятся воспоминаниями о детстве в провинции, решении переехать в столицу и трудностях, которыми их встретила «златоглавая».

Сериал Москвички 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг