Документальный цикл расскажет, как складывались судьбы Ляйсан Утяшевой, Эвелины Бледанс, Светланы Пермяковой, Алены Водонаевой, Светланы Хоркиной, Татьяны Тотьмяниной, Екатерины Волковой и Нонны Гришаевой. Абсолютно откровенно и без приукрашивания «Москвички» поделятся воспоминаниями о детстве в провинции, решении переехать в столицу и трудностях, которыми их встретила «златоглавая».

