Москвички
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Москвички
8.12017, Москвички 1 сезон
Документальный, Биография16+

Москвички (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный цикл расскажет, как складывались судьбы Ляйсан Утяшевой, Эвелины Бледанс, Светланы Пермяковой, Алены Водонаевой, Светланы Хоркиной, Татьяны Тотьмяниной, Екатерины Волковой и Нонны Гришаевой. Абсолютно откровенно и без приукрашивания «Москвички» поделятся воспоминаниями о детстве в провинции, решении переехать в столицу и трудностях, которыми их встретила «златоглавая».

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Биография

Рейтинг

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