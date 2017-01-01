Москвички. Серия 16
Wink
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Москвички
1-й сезон
16-я серия
8.12017, Москвички. Серия 16
Документальный16+

Москвички (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный цикл расскажет, как складывались судьбы Ляйсан Утяшевой, Эвелины Бледанс, Светланы Пермяковой, Алены Водонаевой, Светланы Хоркиной, Татьяны Тотьмяниной, Екатерины Волковой и Нонны Гришаевой. Абсолютно откровенно и без приукрашивания «Москвички» поделятся воспоминаниями о детстве в провинции, решении переехать в столицу и трудностях, которыми их встретила «златоглавая».

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск