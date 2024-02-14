Море свободы. Сезон 4
Wink
Сериалы
Море свободы
4-й сезон

Море свободы (сериал, 2020) сезон 4 смотреть онлайн

8.82020, Mare fuori 14 серий
Драма, Криминал18+
Двое абсолютно разных подростков пытаются выжить в тюрьме для несовершеннолетних
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Итальянская многосерийная драма о двух подростках из совершенно разных семей, которые по воле случая попадают в тюрьму. В Неаполе арестовывают двух молодых людей — Кармине Ди Сальво и Филиппо Феррари. Оба они оказались за решеткой несправедливо и теперь становятся объектом издевательств других заключенных. Кармине родился в мафиозной семье, но мечтал оставить свое происхождение в прошлом и стать парикмахером. Филиппо — молодой пианист, который никогда ни в чем не нуждался. Кармине отлично разбирается в тюремных порядках, а Филиппо даже местный диалект понимает с трудом. Теперь им надо приспосабливаться к новой жизни и противостоять жестоким порядкам тюрьмы. Как изменятся главные герои, пройдя через все испытания, вы узнаете из душещипательной драмы 2020 года «Море свободы». Смотрите сериал «Море свободы» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb