Море свободы. Сезон 2
Wink
Сериалы
Море свободы
2-й сезон

Море свободы (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.82021, Mare fuori 12 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Итальянская многосерийная драма о двух подростках из совершенно разных семей, которые по воле случая попадают в тюрьму. В Неаполе арестовывают двух молодых людей — Кармине Ди Сальво и Филиппо Феррари. Оба они оказались за решеткой несправедливо и теперь становятся объектом издевательств других заключенных. Кармине родился в мафиозной семье, но мечтал оставить свое происхождение в прошлом и стать парикмахером. Филиппо — молодой пианист, который никогда ни в чем не нуждался. Кармине отлично разбирается в тюремных порядках, а Филиппо даже местный диалект понимает с трудом. Теперь им надо приспосабливаться к новой жизни и противостоять жестоким порядкам тюрьмы. Как изменятся главные герои, пройдя через все испытания, вы узнаете из душещипательной драмы 2020 года «Море свободы». Смотрите сериал «Море свободы» в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Море свободы 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.5 IMDb