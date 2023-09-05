Море свободы (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 1
- 18+55 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 2
- 18+55 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 3
- 18+55 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 4
- 18+53 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 5
- 18+55 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 6
- 18+51 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 7
- 18+54 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 8
- 18+56 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 9
- 18+56 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 10
- 18+58 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 11
- 18+60 мин
Море свободы
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Итальянская многосерийная драма о двух подростках из совершенно разных семей, которые по воле случая попадают в тюрьму. В Неаполе арестовывают двух молодых людей — Кармине Ди Сальво и Филиппо Феррари. Оба они оказались за решеткой несправедливо и теперь становятся объектом издевательств других заключенных. Кармине родился в мафиозной семье, но мечтал оставить свое происхождение в прошлом и стать парикмахером. Филиппо — молодой пианист, который никогда ни в чем не нуждался. Кармине отлично разбирается в тюремных порядках, а Филиппо даже местный диалект понимает с трудом. Теперь им надо приспосабливаться к новой жизни и противостоять жестоким порядкам тюрьмы. Как изменятся главные герои, пройдя через все испытания, вы узнаете из душещипательной драмы 2020 года «Море свободы». Сериал смотреть онлайн можно на сервисе Wink!