Море свободы. Сезон 4. Серия 6
Море свободы
4-й сезон
6-я серия
8.82020, Mare fuori
Драма, Криминал18+
Двое абсолютно разных подростков пытаются выжить в тюрьме для несовершеннолетних
Море свободы (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Итальянская многосерийная драма о двух подростках из совершенно разных семей, которые по воле случая попадают в тюрьму. В Неаполе арестовывают двух молодых людей — Кармине Ди Сальво и Филиппо Феррари. Оба они оказались за решеткой несправедливо и теперь становятся объектом издевательств других заключенных. Кармине родился в мафиозной семье, но мечтал оставить свое происхождение в прошлом и стать парикмахером. Филиппо — молодой пианист, который никогда ни в чем не нуждался. Кармине отлично разбирается в тюремных порядках, а Филиппо даже местный диалект понимает с трудом. Теперь им надо приспосабливаться к новой жизни и противостоять жестоким порядкам тюрьмы. Как изменятся главные герои, пройдя через все испытания, вы узнаете из душещипательной драмы 2020 года «Море свободы». Сериал смотреть онлайн можно на сервисе Wink!

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb