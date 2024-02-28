Море свободы (сериал, 2020) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Итальянская многосерийная драма о двух подростках из совершенно разных семей, которые по воле случая попадают в тюрьму. В Неаполе арестовывают двух молодых людей — Кармине Ди Сальво и Филиппо Феррари. Оба они оказались за решеткой несправедливо и теперь становятся объектом издевательств других заключенных. Кармине родился в мафиозной семье, но мечтал оставить свое происхождение в прошлом и стать парикмахером. Филиппо — молодой пианист, который никогда ни в чем не нуждался. Кармине отлично разбирается в тюремных порядках, а Филиппо даже местный диалект понимает с трудом. Теперь им надо приспосабливаться к новой жизни и противостоять жестоким порядкам тюрьмы. Как изменятся главные герои, пройдя через все испытания, вы узнаете из душещипательной драмы 2020 года «Море свободы». Сериал смотреть онлайн можно на сервисе Wink!