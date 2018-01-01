Монастырь (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Столичная оторва попадает в монастырь. Драма с Анастасией Ивлеевой и Филиппом Янковским от режиссера ленты «Скажи ей». Мария — московская тусовщица, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она вместе с женой олигарха едет развлекаться в ночной клуб. Алкоголь, наркотики, беспорядочные сексуальные связи — вечеринка вышла из-под контроля. По возвращении в Россию Маша узнает, что ее преследуют люди из криминального мира, и решает спрятаться в стенах мужского монастыря. Там она встречает Юру, будущего монаха, который пытается разгадать тайну своей семьи. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Монастырь», — в хорошем качестве и без рекламы он полностью доступен на нашем видеосервисе Wink!

