Монастырь (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Монастырь. Сезон 1
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Столичная оторва попадает в монастырь. Драма с Анастасией Ивлеевой и Филиппом Янковским от режиссера ленты «Скажи ей». Мария — московская тусовщица, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она вместе с женой олигарха едет развлекаться в ночной клуб. Алкоголь, наркотики, беспорядочные сексуальные связи — вечеринка вышла из-под контроля. По возвращении в Россию Маша узнает, что ее преследуют люди из криминального мира, и решает спрятаться в стенах мужского монастыря. Там она встречает Юру, будущего монаха, который пытается разгадать тайну своей семьи. Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Монастырь», — в хорошем качестве и без рекламы он полностью доступен на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Александр
Молочников
- АИАктриса
Анастасия
Ивлеева
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Джаник
Файзиев
- Актриса
Светлана
Иванова
- НКАктриса
Наталья
Кудряшова
- МААктриса
Мария
Абашова
- Актёр
Артём
Быстров
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Сценарист
Александр
Молочников
- АРСценарист
Александра
Ремизова
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- Композитор
Даша
Чаруша