Микрополис. Сезон 1
Wink
Детям
Микрополис
1-й сезон

Микрополис (мультсериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

7.82005, Микрополис. Сезон 1 7 серий
Мультфильмы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кто бы мог подумать, но на обыкновенной кухне может поместиться целый город с небоскрёбами, школами, транспортом и маленькими жителями-микробами.

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