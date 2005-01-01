WinkДетямМикрополис1-й сезон6-я серия
Микрополис (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
7.82005, Микрополис. Сезон 1. Серия 6
Мультсериалы6+
Сезоны и серии
О сериале
Кто бы мог подумать, но на обыкновенной кухне может поместиться целый город с небоскрёбами, школами, �транспортом и маленькими жителями-микробами.
Сериал Микрополис 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
6.0 КиноПоиск