Микрополис. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Микрополис
1-й сезон
2-я серия

Микрополис (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.62005, Микрополис. Сезон 1. Серия 2
Мультфильмы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кто бы мог подумать, но на обыкновенной кухне может поместиться целый город с небоскрёбами, школами, транспортом и маленькими жителями-микробами.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск