Микрополис (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кто бы мог подумать, но на обыкновенной кухне может поместиться целый город с небоскрёбами, школами, транспортом и маленькими жителями-микробами.



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