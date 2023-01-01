Микрополис
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Микрополис

Микрополис (мультсериал, 2005) смотреть онлайн

7.82005, Микрополис 1 сезон
Мультфильмы6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кто бы мог подумать, но на обыкновенной кухне может поместиться целый город с небоскрёбами, школами, транспортом и маленькими жителями-микробами.

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