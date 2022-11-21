Между нами выпал снег (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Мелодраматический мини-сериал о женщине, чей муж попал в тюрьму. Светлана счастлива в браке с Игорем. Как вдруг любимого супруга сажают в тюрьму. Его друг Валерий начинает помогать Светлане, и постепенно между ними зарождаются чувства. Они хотят быть вместе, но совесть не позволяет Светлане предать мужа, а Валерию – свою невесту Дарину. Однако он все же находит в себе силы расторгнуть помолвку, а Светлана узнает, что Игорь погиб в заключении. Теперь Валерий и Светлана готовятся к свадьбе, но однажды женщина обнаруживает у себя на даче сбежавшего из тюрьмы Игоря. Как разрешится эта запутанная ситуация, можно узнать, если сериал «Между нами выпал снег» (2022) смотреть онлайн в сервисе Wink.

