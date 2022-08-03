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Менталист
6-й сезон

Менталист (сериал, 2013) сезон 6 смотреть онлайн

9.62013, The Mentalist 22 серии
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Профессиональный менталист, тонкий психолог и мастер манипуляций Патрик Джейн завязывает с мошенничеством и начинает сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований, помогая вычислять преступников. Таким образом Патрик надеется выйти на маньяка, когда-то убившего его дочь и жену.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Менталист»