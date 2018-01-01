Wink
Мачеха
1-й сезон

Мачеха (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Мачеха. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+

О сериале

Светлана и Сергей Филипповы счастливы в браке. Как вдруг они узнают о гибели женщины, которая 13 лет назад родила дочь от Сергея. Несмотря на то, что Филиппов ничего не знал о девочке, он уговаривает жену взять ее на воспитание. Так начинается трудный путь Светланы в качестве мачехи.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb