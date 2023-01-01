Биография

Дарья Андреева – актриса. Родилась в 2002 году. Актерские способности проявились в раннем детстве. Едва выучившись читать и петь, выступала перед публикой по собственной инициативе и с превеликим удовольствием. Поэтому в шестилетнем возрасте девочку привели в Академию детского мюзикла. Первую кинематографическую роль Андреева получила в 2010 году, а в 2013-м уже играла на сцене. В «Театре Луны» она Вольнерилья в «Лиромании» Сергея Проханова; в театре «Эрмитаж» – Принцесса в пьесе Евгения Шварца «Моя тень». Список киноролей актрисы прирастает высокими темпами. Начав играть в сериалах, в 2011 году она снялась в художественно-документальной ленте «Анна Герман. Эхо любви». Роль Андреевой в фильме «Темный мир: равновесие» 2013 года невелика, но драматична. В 2015-м актриса исполняет роль Светланы, дочери советского вождя в сериале «Власик. Тень Сталина». В четырехсерийной мелодраме 2016 года «Мачеха» у нее главная роль. Актриса играет Марину – внебрачную дочь благополучного отца и мужа, девочку сложного характера и небезупречного поведения. Сейчас молодая артистка занята в репертуаре Театра юного актера и рассматривает предложения от кинорежиссеров.