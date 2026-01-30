Любовь по принуждению (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Ника выросла в любви и достатке. У нее заботливый отец, работа, которой она гордится, и внешне безупречная жизнь. Но все меняется, когда она влюбляется в мажора Влада, не зная, что он и его отец стоят на грани банкротства, и она для них — просто способ спасти бизнес. Ослепленная чувствами, Ника не замечает подвоха, а ее отец Михаил Петрович делает все, чтобы оградить дочь от обманщика. Он предлагает ей выйти замуж за Павла — своего помощника и пасынка, которому доверяет, как себе. Но Ника считает Павла чужим, она никогда не воспринимала его всерьез.



Неожиданно для себя Ника соглашается на брак со сводным братом. Именно рядом с Павлом она впервые ощущает настоящую любовь. Однако Влад не намерен сдаваться. Он идет на подлость и подставляет мужа Ники. Девушка верит лжи, уходит от Павла и тут же узнает правду о своей матери, фонде и прошлом семьи. Нике придется заново расставить приоритеты, научиться доверять и сделать выбор между тем, кто пытался ее купить, и тем, кто просто любит.

