Любовь по принуждению (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Ника выросла в любви и достатке. У нее заботливый отец, работа, которой она гордится, и внешне безупречная жизнь. Но все меняется, когда она влюбляется в мажора Влада, не зная, что он и его отец стоят на грани банкротства, и она для них — просто способ спасти бизнес. Ослепленная чувствами, Ника не замечает подвоха, а ее отец Михаил Петрович делает все, чтобы оградить дочь от обманщика. Он предлагает ей выйти замуж за Павла — своего помощника и пасынка, которому доверяет, как себе. Но Ника считает Павла чужим, она никогда не воспринимала его всерьез.
Неожиданно для себя Ника соглашается на брак со сводным братом. Именно рядом с Павлом она впервые ощущает настоящую любовь. Однако Влад не намерен сдаваться. Он идет на подлость и подставляет мужа Ники. Девушка верит лжи, уходит от Павла и тут же узнает правду о своей матери, фонде и прошлом семьи. Нике придется заново расставить приоритеты, научиться доверять и сделать выбор между тем, кто пытался ее купить, и тем, кто просто любит.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- МШАктриса
Маргарита
Шерш
- Актёр
Иван
Жвакин
- АНАктёр
Артем
Немов
- НРАктёр
Николай
Рихтер
- ЭСАктриса
Эльмира
Саматова
- ТМАктриса
Татьяна
Марадулина
- ЯРСценарист
Яна
Романенко
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МЗПродюсер
Матвей
Зубалевич
- ДМПродюсер
Дарья
Масловская
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ББХудожник
Булат
Байназаров
- ИБОператор
Игорь
Буряк