Лучше звоните Солу
1-й сезон

Лучше звоните Солу (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.72015, Better Call Saul 10 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие» рассказывает предысторию авантюрного адвоката Сола Гудмана. Он еще только собирается открыть собственную контору, выступает государственным защитником мелких хулиганов и не упускает ни одной возможности случайного и порой незаконного заработка.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучше звоните Солу»