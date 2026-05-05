Ложное лицо. Сезон 1
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Ложное лицо
1-й сезон

Ложное лицо (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Hu ang yan 16 серий
Триллер, Мелодрама18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хань Юйси Хань, молодая женщина, неуверенная в своей внешности, всю свою жизнь терпела критику и оскорбления. Опустошенная, узнав, что ее бойфренд изменяет ей, она решает принять меры и отправляется в больницу на пластическую операцию. Там она встречается с пластическим хирургом Лин Хуаньтао, который хочет воссоздать лицо своей жены-вегетативки, которой он одержим. Хуаньтао дает Юйси надежду на лучшую жизнь, но новое лицо может не принести ей счастья, которого она отчаянно желает.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама, Мультсериалы, Триллер

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