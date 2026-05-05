Ложное лицо. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Ложное лицо
1-й сезон
7-я серия
2022, Hu ang yan
Триллер, Мелодрама18+
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Ложное лицо (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хань Юйси Хань, молодая женщина, неуверенная в своей внешности, всю свою жизнь терпела критику и оскорбления. Опустошенная, узнав, что ее бойфренд изменяет ей, она решает принять меры и отправляется в больницу на пластическую операцию. Там она встречается с пластическим хирургом Лин Хуаньтао, который хочет воссоздать лицо своей жены-вегетативки, которой он одержим. Хуаньтао дает Юйси надежду на лучшую жизнь, но новое лицо может не принести ей счастья, которого она отчаянно желает.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама, Мультсериалы, Триллер
Время
12 мин / 00:12

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