Хань Юйси Хань, молодая женщина, неуверенная в своей внешности, всю свою жизнь терпела критику и оскорбления. Опустошенная, узнав, что ее бойфренд изменяет ей, она решает принять меры и отправляется в больницу на пластическую операцию. Там она встречается с пластическим хирургом Лин Хуаньтао, который хочет воссоздать лицо своей жены-вегетативки, которой он одержим. Хуаньтао дает Юйси надежду на лучшую жизнь, но новое лицо может не принести ей счастья, которого она отчаянно желает.

