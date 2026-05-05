WinkСериалыЛожное лицо1-й сезон13-я серия
2022, Hu ang yan
Триллер, Мелодрама18+
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Ложное лицо (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+14 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 1
- 18+15 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 2
- 18+16 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 3
- 18+14 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 4
- 18+11 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 5
- 18+12 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 6
- 18+13 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 7
- 18+14 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 8
- 18+16 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 9
- 18+14 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 10
- 18+14 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 11
- 18+12 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 12
- 18+13 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 13
- 18+12 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 14
- 18+13 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 15
- 18+17 мин
Ложное лицо
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Хань Юйси Хань, молодая женщина, неуверенная в своей внешности, всю свою жизнь терпела критику и оскорбления. Опустошенная, узнав, что ее бойфренд изменяет ей, она решает принять меры и отправляется в больницу на пластическую операцию. Там она встречается с пластическим хирургом Лин Хуаньтао, который хочет воссоздать лицо своей жены-вегетативки, которой он одержим. Хуаньтао дает Юйси надежду на лучшую жизнь, но новое лицо может не принести ей счастья, которого она отчаянно желает.