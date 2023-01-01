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Кто ты — школа 2015
1-й сезон

Кто ты — школа 2015 (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32015, Who Are You - School 2015 (Huayu - hakgyo 2015) 16 серий
Мелодрамы, Детективы16+

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1-й сезон

Сюжет

Ко Ын-бeль учится в престижной школе района Каннам. Она умна, красива и популярна. Но однажды во время школьной поездки Ын-бeль неожиданно исчезает, а когда еe находят, выясняется, что она ничего не помнит. Девушка намерена выяснить, почему потеряла память, и кто же она на самом деле.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb