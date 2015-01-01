Кто ты — школа 2015 (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Ко Ын-бeль учится в престижной школе района Каннам. Она умна, красива и популярна. Но однажды во время школьной поездки Ын-бeль неожиданно исчезает, а когда еe находят, выясняется, что она ничего не помнит. Девушка намерена выяснить, почему потеряла память, и кто же она на самом деле.



