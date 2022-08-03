9.32015, Who Are You - School 2015 (Huayu - hakgyo 2015)
Мелодрама, Детектив16+
Кто ты — школа 2015 (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Ко Ын-бeль учится в престижной школе района Каннам. Она умна, красива и популярна. Но однажды во время школьной поездки Ын-бeль неожиданно исчезает, а когда еe находят, выясняется, что она ничего не помнит. Девушка намерена выяснить, почему потеряла память, и кто же она на самом деле.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама, Детектив
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ПСРежиссёр
Пэк
Сан-хун
- КСРежиссёр
Ким
Сон-юн
- КСАктриса
Ким
Со-хён
- ЮСАктёр
Юк
Сон-джэ
- ЛПАктёр
Ли
Пхиль-мо
- ЛДАктёр
Ли
Дэвид
- ПТАктёр
Пак
Ту-щик
- КМАктёр
Ким
Мин-сок
- КХАктриса
Ким
Хи-джон
- ЛЧАктриса
Ли
Чхо-хи
- ЛХАктриса
Ли
Хва-гём
- КБАктриса
Ким
Бо-ра
- КХСценарист
Ким
Хён-джон
- ЛЕСценарист
Лим
Е-джин
- КМСценарист
Ким
Мин-джон
- ЛГПродюсер
Ли
Гон-джун
- ОХПродюсер
О
Хван-мин