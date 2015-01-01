Кто ты — школа 2015. Серия 11
Wink
Сериалы
Кто ты — школа 2015
1-й сезон
11-я серия
9.32015, Who Are You - School 2015 (Huayu - hakgyo 2015)
Мелодрама, Детектив16+

Кто ты — школа 2015 (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ко Ын-бeль учится в престижной школе района Каннам. Она умна, красива и популярна. Но однажды во время школьной поездки Ын-бeль неожиданно исчезает, а когда еe находят, выясняется, что она ничего не помнит. Девушка намерена выяснить, почему потеряла память, и кто же она на самом деле.

Сериал Кто ты — школа 2015 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb