Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити. Сезон 1
Wink
Сериалы
Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити
1-й сезон

Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

2006, Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити. Сезон 1 26 серий
Комедии16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Самый обычный жилой дом становится не совсем обычным, если в нем установить скрытые камеры… Жизнь жильцов становится и вовсе необычной, если только некоторые из них знают, что их круглосуточно снимают … А что будет, если из всего этого сделать конкурс и пообещать победителю пентхауз за 5000000 долларов? Ответ - внутри. Такого Rеалити Вы еще не видели!

Сериал Кто хочет жить в пентхауze 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
3.1 IMDb