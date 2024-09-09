Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити (сериал, 2006) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
2006, Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити. Сезон 1. Серия 19
Комедия16+
Сезоны и серии
О сериале
Самый обычный жилой дом становится не совсем обычным, если в нем установить скрытые камеры… Жизнь жильцов становится и вовсе необычной, если только некоторые из них знают, что их круглосуточно снимают … А что будет, если из всего этого сделать конкурс и пообещать победителю пентхауз за 5000000 долларов? Ответ - внутри. Такого Rеалити Вы еще не видели!
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
3.1 IMDb