Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Самый обычный жилой дом становится не совсем обычным, если в нем установить скрытые камеры… Жизнь жильцов становится и вовсе необычной, если только некоторые из них знают, что их круглосуточно снимают … А что будет, если из всего этого сделать конкурс и пообещать победителю пентхауз за 5000000 долларов? Ответ - внутри. Такого Rеалити Вы еще не видели!

