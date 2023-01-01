Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити
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Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити

Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Кто хочет жить в пентхауze. Zaдов in reалити 1 сезон
Комедии16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Самый обычный жилой дом становится не совсем обычным, если в нем установить скрытые камеры… Жизнь жильцов становится и вовсе необычной, если только некоторые из них знают, что их круглосуточно снимают … А что будет, если из всего этого сделать конкурс и пообещать победителю пентхауз за 5000000 долларов? Ответ - внутри. Такого Rеалити Вы еще не видели!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
3.1 IMDb