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Королевство (2014)
2-й сезон

Королевство (2014) (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

9.52015, Kingdom 20 серий
Драма, Спортивный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Адреналиновая драма о силе духа. Алви и Лиза владеют тренажерным залом, но дела идут далеко не блестяще. Вся надежда на их сына, талантливого бойца, у которого явно есть перспективы, однако сложная обстановка в семье может все разрушить…Особенно при условии, что в жизни Лизы снова появляется ее экс-бойфренд, бывший чемпион ММА.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство (2014)»