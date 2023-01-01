Королевство (2014)
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Королевство (2014)

Королевство (2014) (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.52014, Kingdom 3 сезона
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Адреналиновая драма о силе духа. Алви и Лиза владеют тренажерным залом, но дела идут далеко не блестяще. Вся надежда на их сына, талантливого бойца, у которого явно есть перспективы, однако сложная обстановка в семье может все разрушить…Особенно при условии, что в жизни Лизы снова появляется ее экс-бойфренд, бывший чемпион ММА.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство (2014)»

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