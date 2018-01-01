Королевская академия (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

Королевская академия – это уникальная школа, где потомки именитых сказочных персонажей учатся быть настоящими волшебными героями. Директор здесь Золушка, а самая популярная ученица – ее внучка Роуз, которая дружит с Хоуком Белоснежным, Джой Лягушкой, Асторией Рапунцель и Тревисом Чудовищем.

