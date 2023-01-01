Королевская академия
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Королевская академия

Королевская академия (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Regal Academy 3 сезона
Мультсериалы6+

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Сюжет

Королевская академия – это уникальная школа, где потомки именитых сказочных персонажей учатся быть настоящими волшебными героями. Директор здесь Золушка, а самая популярная ученица – ее внучка Роуз, которая дружит с Хоуком Белоснежным, Джой Лягушкой, Асторией Рапунцель и Тревисом Чудовищем.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
5.7 IMDb