Королевская академия (мультсериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Regal Academy 3 сезона
Мультсериалы6+
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Сюжет
Королевская академия – это уникальная школа, где потомки именитых сказочных персонажей учатся быть настоящими волшебными героями. Директор здесь Золушка, а самая популярная ученица – ее внучка Роуз, которая дружит с Хоуком Белоснежным, Джой Лягушкой, Асторией Рапунцель и Тревисом Чудовище�м.
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Информация
СтранаИталия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
5.7 IMDb