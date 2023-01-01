Корё-киданьские войны 1 сезон смотреть

Сюжет

Историческая драма рассказывает о юном корейском правителе, который сумел противостоять нападениям монгольских кочевников. 1 сезон сериала «Коре-киданьские войны» смотреть онлайн можно по подписке на Wink.



В первом сезоне нам показывают государство Коре в XX-XI веках, когда оно состояло из разрозненных корейских племен и под�вергалось нападениям кочевых монголов кидани. В это время императором становится 19-летний Хенджон, который должен дать отпор врагам и положить конец их атакам. Но он еще слишком юн, чтобы обладать необходимыми знаниями. Верным помощником императора на поле битвы и в политических делах становится военачальник Коре Кан Гам-чхан. Благодаря ему Хенджон не просто с честью займет трон и победит врагов, но и войдет в историю как могущественный правитель.



Как юному императору удастся прогнать кидани из своего государства? Смотрите историческую драму «Коре-киданьские войны», сериал 2023 года, — 1 сезон доступен на видеосервисе Wink.



Сериал Коре-киданьские войны 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.