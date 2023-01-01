Коре-киданьские войны. Сезон 1
Wink
Сериалы
Коре-киданьские войны
1-й сезон

Корё-киданьские войны 1 сезон смотреть

8.52023, Goryeo georan jeonjaeng 32 серии
Военные, Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Историческая драма рассказывает о юном корейском правителе, который сумел противостоять нападениям монгольских кочевников. 1 сезон сериала «Коре-киданьские войны» смотреть онлайн можно по подписке на Wink.

В первом сезоне нам показывают государство Коре в XX-XI веках, когда оно состояло из разрозненных корейских племен и подвергалось нападениям кочевых монголов кидани. В это время императором становится 19-летний Хенджон, который должен дать отпор врагам и положить конец их атакам. Но он еще слишком юн, чтобы обладать необходимыми знаниями. Верным помощником императора на поле битвы и в политических делах становится военачальник Коре Кан Гам-чхан. Благодаря ему Хенджон не просто с честью займет трон и победит врагов, но и войдет в историю как могущественный правитель.

Как юному императору удастся прогнать кидани из своего государства? Смотрите историческую драму «Коре-киданьские войны», сериал 2023 года, — 1 сезон доступен на видеосервисе Wink.

Сериал Коре-киданьские войны 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коре-киданьские войны»

Всё