Коре-киданьские войны. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Коре-киданьские войны
1-й сезон
3-я серия
8.52023, Goryeo georan jeonjaeng
Военные, Драмы18+

Корё-киданьские войны 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Правитель государства Корё Хёнджон и генерал Кан Гам-чхан объединяют разрозненные корейские племена, чтобы противостоять монгольской агрессии.

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Рейтинг

8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коре-киданьские войны»