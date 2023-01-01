Корё-киданьские войны 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Коре-киданьские войны. Сезон 1. Серия 8
8.62023, Goryeo georan jeonjaeng
Военный, Драма18+
Правитель государства Корё Хёнджон и генерал Кан Гам-чхан объединяют разрозненные корейские племена, чтобы противостоять монгольской агрессии.

Страна
Южная Корея
Жанр
Военный, Драма
Время
54 мин / 00:54

8.0 IMDb

