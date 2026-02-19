Комитет 19-ти. Сезон 1
Комитет 19-ти
1-й сезон

Комитет 19-ти (сериал, 1971) сезон 1 смотреть онлайн

1971, Комитет 19-ти. Сезон 1 2 серии
Триллер, Драма16+
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Комитет 19-ти, один из рабочих органов ООН, устав от бесплодных дискуссий, направляет в Африку экспедицию из шести человек во главе с советским профессором Смоленцевым, чтобы на месте изучить вспышку неизвестной эпидемии.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Комитет 19-ти»