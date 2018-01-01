Wink
Сериалы
Комитет 19-ти
Актёры и съёмочная группа сериала «Комитет 19-ти»

Актёры и съёмочная группа сериала «Комитет 19-ти»

Режиссёры

Савва Кулиш

Савва Кулиш

Режиссёр

Актёры

Галина Кравченко

Галина Кравченко

Актрисакамео
Николай Засухин

Николай Засухин

АктёрСмоленцев
Светлана Смехнова

Светлана Смехнова

АктрисаНаташа, дочь Смоленцева
Юри Ярвет

Юри Ярвет

АктёрТэчер
Мадлен Марион

Мадлен Марион

Madeleine Marion
АктрисаБерутти
Наум Шопов

Наум Шопов

Naum Shopov
АктёрАсеверо
Юрис Стренга

Юрис Стренга

АктёрЧемберс
Вольдемар Пансо

Вольдемар Пансо

АктёрТансен
Александр Вокач

Александр Вокач

АктёрО'Кризи
Башир Туре

Башир Туре

Bachir Touré
АктёрБават
Станислав Ландграф

Станислав Ландграф

АктёрДимер
Робер Лиенсоль

Робер Лиенсоль

Robert Liensol
Актёрвице-губернатор
Георгий Тейх

Георгий Тейх

АктёрБеджер
Леонид Недович

Леонид Недович

АктёрМидоус
Аконио Доло

Аконио Доло

Akonio Dolo
АктёрБонифаццио

Сценаристы

Сергей Михалков

Сергей Михалков

Сценарист
Александр Шлепянов

Александр Шлепянов

Сценарист
Савва Кулиш

Савва Кулиш

Сценарист

Художники

Леонид Перцев

Леонид Перцев

Художник

Операторы

Константин Бровин

Константин Бровин

Оператор
Владимир Фастенко

Владимир Фастенко

Оператор
Борис Травкин

Борис Травкин

Оператор

Композиторы

Олег Каравайчук

Олег Каравайчук

Композитор