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Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно
6.42024, Кинооткровения. Сезон 3 2 серии
Документальный, Семейный6+
Реальные люди делятся своими историями и переживаниями, чтобы помочь каждому быть внимательнее к чувствам родных и близких.
О сериале
Что значит «память поколений», «защита Отечества», «Родина-мать»? Фильм к 80-летию Победы расскажет о военной судьбе наших близких, многих из которых мы не успели застать живыми. Истории 10 семей из 8 городов России от Дона до Урала: здесь героическое прошлое вплетено в современность, а вклад каждого — в Победу всей страны. Это важно, заметно и памятно.
Премьерный показ c обсуждением фильма состоялся в музее Сталинградской битвы в преддверии Дня Победы.
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