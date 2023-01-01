Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

Что значит «память поколений», «защита Отечества», «Родина-мать»? Фильм к 80-летию Победы расскажет о военной судьбе наших близких, многих из которых мы не успели застать живыми. Истории 10 семей из 8 городов России от Дона до Урала: здесь героическое прошлое вплетено в современность, а вклад каждого — в Победу всей страны. Это важно, заметно и памятно.

Премьерный показ c обсуждением фильма состоялся в музее Сталинградской битвы в преддверии Дня Победы.



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