WinkСериалыКинооткровения3-й сезонОбсуждение фильма
6.42024, Обсуждение фильма
Документальный, Семейный6+
Реальные люди делятся своими историями и переживаниями, чтобы помочь каждому быть внимательнее к чувствам родных и близких.
Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Кинооткровения - новый уникальный формат на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино. Живые видеопослания от реальных людей - настоящие чувства, житейские ситуации, которые в своих семейных историях помогают увидеть главное.
Участники - невидимые повседневные герои, для которых семья - не просто слово. Личные признания по воздействию на участника и зрителя не уступают терапии и профессиональному кино
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