Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 4 смотреть онлайн бесплатно

Документальный, Семейный6+
Реальные люди делятся своими историями и переживаниями, чтобы помочь каждому быть внимательнее к чувствам родных и близких.

О сериале

Кинооткровения - новый уникальный формат на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино. Живые видеопослания от реальных людей - настоящие чувства, житейские ситуации, которые в своих семейных историях помогают увидеть главное.

Участники - невидимые повседневные герои, для которых семья - не просто слово. Личные признания по воздействию на участника и зрителя не уступают терапии и профессиональному кино

Россия
Семейный, Документальный

