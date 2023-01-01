Кинооткровения. Сезон 2
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2-й сезон

Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

6.72024, Кинооткровения. Сезон 2 6 серий
Документальные, Семейные6+
Реальные люди делятся своими историями и переживаниями, чтобы помочь каждому быть внимательнее к чувствам родных и близких.

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Цифровое отчуждение — серьёзный вызов для современных семей. Гаджеты становятся барьером между поколениями, где забота и ответственность родителей воспринимаются как «не доверие», «не любовь» и ограничение свободы.
Дети о родителях, родители о детях в разных уголках страны делятся переживаниями, учатся слышать друг друга. Шесть трогательных фильмов о том, как в цифровой век научиться доверять, любить и принимать своих близких.

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