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Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
6.72024, Кинооткровения. Сезон 2 6 серий
Документальные, Семейные6+
Реальные люди делятся своими историями и переживаниями, чтобы помочь каждому быть внимательнее к чувствам родных и близких.
Сюжет
Цифровое отчуждение — серьёзный вызов для современных семей. Гаджеты становятся барьером между поколениями, где забота и ответственность родителей воспринимаются как «не доверие», «не любовь» и ограничение свободы.
Дети о родителях, родители о детях в разных уголках страны делятся переживаниями, учатся слышать друг друга. Шесть трогательных фильмов о том, как в цифровой век научиться доверять, любить и принимать своих близких.
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