WinkСериалыКинооткровения2-й сезонОрехово-Зуево
6.82024, Орехово-Зуево
Документальный, Семейный18+
Реальные люди делятся своими историями и переживаниями, чтобы помочь каждому быть внимательнее к чувствам родных и близких.
Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Цифровое отчуждение — серьёзный вызов для современных семей. Гаджеты становятся барьером между поколениями, где забота и ответственность родителей воспринимаются как «не доверие», «не любовь» и ограничение свободы.
Дети о родителях, родители о детях в разных уголках страны делятся переживаниями, учатся слышать друг друга. Шесть трогательных фильмов о том, как в цифровой век научиться доверять, любить и принимать своих близких.