Цифровое отчуждение — серьёзный вызов для современных семей. Гаджеты становятся барьером между поколениями, где забота и ответственность родителей воспринимаются как «не доверие», «не любовь» и ограничение свободы.

Дети о родителях, родители о детях в разных уголках страны делятся переживаниями, учатся слышать друг друга. Шесть трогательных фильмов о том, как в цифровой век научиться доверять, любить и принимать своих близких.

