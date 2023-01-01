Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023. Сезон 1
Wink
Сериалы
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
1-й сезон

Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023 (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.22023, Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023. Сезон 1 10 серий
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лучшие кикбоксеры сразились на форуме ПМЭФ в Петербурге! На кону Кубок стран ШОС! В главном бою вечера звезде российского кикбоксинга Владиславу Туйнову противостоял опытный боец из Китая Тан Сяо Фэн.

Сериал Кикбоксинг 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг